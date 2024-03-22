Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации Евро-2024

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в стыковым матче за выход в финальную часть отбора на чемпионат Европы по футболу.

Встреча, которая прошла в Зенице, завершилась со счетом 2:1. Украинский футболист Николай Матвиенко отправил мяч в свои ворота (57-я минута), а в конце матча голы забили Роман Яремчук (85-я минута) и Артем Довбик (88-я минута).

В финале Украина сыграет с Исландией, которая в полуфинале победила Израиль (4:1).

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России пропустила отборочный турнир из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.