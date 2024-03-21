Король Швеции наградит группу ABBA рыцарскими орденами
Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить участников группы ABBA — Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг — орденом Вазы, сообщил королевский дворец.
Потенциальных лауреатов ордена номинировала общественность, говорится в сообщении. Затем соответствующее предложение подготовил Орденский совет при Орденской канцелярии Его Величества. Решение поддержало правительство, после чего его утвердил король.
Орден Вазы (Васы) — один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима.
Награда была учреждена королем Швеции Густавом III в 1772 году. Ее присваивают людям, в том числе иностранцам, которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, ремесла и искусства. Также его получают те, кто добился существенных результатов в области технологического развития, в торговле, преподавании и гуманитарных науках.
Знак отличия представляет собой золотой крест, покрытый белой эмалью, в центре которого размещена овальная эмблема с золотой вазой, обрамленная красной каймой. По окружности выгравирован золотой текст: «GUSTAF.D.III.INST.MDCCLXXII».
Между частями креста под наклоном размещены короны. Вся конструкция также увенчана короной.
После вручения ордена музыканты получат степени командоров I класса (всего их насчитывается пять, присуждаемая — вторая по старшинству). Медали вручат коллективу в Стокгольмском дворце 31 мая.
Таким образом, рыцарские ордена в Швеции будут вручены впервые почти за 50 лет. В последний раз орденом Вазы в стране награждали в 1974 году.
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