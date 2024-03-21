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Пожарные в Подмосковье выкопали мужчину из-под крыши гаража

Пожарные в Подмосковье выкопали мужчину из-под крыши гаража
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В Московской области пожарные выкопали мужчину, на которого рухнула крыша гаража. Инцидент произошел в военном городке Власиха в Одинцовском округе региона. Крыша рухнула из-за того, что на ней скопилось много снега.

Мужчину выкопали и передали врачам скорой помощи.

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