Пожарные в Подмосковье выкопали мужчину из-под крыши гаража
В Московской области пожарные выкопали мужчину, на которого рухнула крыша гаража. Инцидент произошел в военном городке Власиха в Одинцовском округе региона. Крыша рухнула из-за того, что на ней скопилось много снега.
Мужчину выкопали и передали врачам скорой помощи.
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