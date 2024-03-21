Персонал клиники, где лечилась Кейт Миддлтон, заподозрили в краже данных
Сотрудников частной больницы The London Clinic, где в январе проходила лечение супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон, подозревают в попытке получить доступ к ее медицинским данным, пишут Daily Mirror и New York Times.
По информации издания, по крайней мере один сотрудник был пойман с поличным. Британские власти проводят расследование. Неясно, удалось ли сотруднику получить доступ к файлам или поделиться ими с кем-либо вне больницы.
«Это серьезное нарушение безопасности, которое невероятно вредящее больнице, учитывая ее безупречную репутацию в сфере лечения членов королевской семьи», — сказал собеседник Daily Mirror.
По его словам, руководство больницы связалось с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как они узнали об инциденте, и заверило, что будет проведено полное внутреннее расследование. В дворце заявили, что это дело лондонской клиники.
Накануне 42-летнюю Кейт Миддлтон впервые за долгое время после операции заметили на публике вместе с принцем Уильямом на фоне многочисленных слухов об ухудшении ее здоровья и обсуждений ее подозрительного исчезновения.
Несмотря на то что представители принцессы уже опровергали все домыслы и заявляли, что будущая королева «чувствует себя хорошо», теории заговора продолжали распространяться. Длительное отсутствие, в частности, спровоцировало слухи о том, что принцесса Уэльская тяжело больна и даже впала в кому.
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Кенсингтонский дворец сообщил о плановой госпитализации Кейт Миддлтон 17 января. По данным представителей семьи, операция на брюшной полости прошла успешно.
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