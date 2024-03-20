 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Послание Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин заявил об обеспечении финансами всех пунктов из послания президента

Путин: все проекты из послания Федеральному собранию обеспечены финансированием
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Все пункты из послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Люди <...> ждут реализации того, о чем мы говорим. <...> Эти планы изложены в послании. <...> Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспечены финансированием», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Президент призвал политиков, спортсменов и представителей культуры идти по «пути созидания и строительства новой России», чтобы реализовать волю россиян, которая была ярко «проявлена в ходе избирательной кампании и в ее результатах».

Послание Путина Федеральному собранию. Видео
Политика

Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Глава российского государства объявил о запуске пяти новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь».

Президент также предложил новые меры по борьбе с бедностью и соцподдержке граждан. В частности, минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. руб., а программу маткапитала продлят до 2030 года.

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Теги
Персоны
Владимир Путин Совет Федерации Послание президента Федеральному Собранию
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Политика
Послание Путина 2024 года поставило рекорд по длительности
Политика
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Как это было
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Как заработать на квартире в Москве от 6 до 20% годовых: три способа Pro, 15:42
Восемь часов Михаэля Шумахера выставлены на аукцион за миллионы долларов Спорт, 15:38
Шойгу рассказал, каким будет парад на День Победы Политика, 15:35
Минфин в пятый раз подряд разместил ОФЗ с рекордной за 9 лет доходностью Инвестиции, 15:33
Шойгу заявил о создании нового армейского корпуса в России Политика, 15:25
Спасшего командира танка «Алеша» добровольца наградили орденом Мужества Общество, 15:23
Минобороны заявило о полной зачистке белгородской Козинки от диверсантов Политика, 15:23
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вы перевели работника на другие задачи. Когда он вас засудит Pro, 15:21
Матч Россия — Сербия начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине Спорт, 15:19
Брюссель перевел Киеву первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд Политика, 15:14
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 15:11
Семья назвала самоубийство причиной смерти экс-хоккеиста «Динамо» Саймона Спорт, 15:11
Акционер против Disney: чем закончится битва за совет директоров компании Pro, 15:00
Глава АвтоВАЗа пообещал представить Lada Iskra на ПМЭФе Авто, 14:59