Путин заявил об обеспечении финансами всех пунктов из послания президента
Все пункты из послания Федеральному собранию обеспечены финансированием, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Люди <...> ждут реализации того, о чем мы говорим. <...> Эти планы изложены в послании. <...> Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспечены финансированием», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Президент призвал политиков, спортсменов и представителей культуры идти по «пути созидания и строительства новой России», чтобы реализовать волю россиян, которая была ярко «проявлена в ходе избирательной кампании и в ее результатах».
Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Глава российского государства объявил о запуске пяти новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь».
Президент также предложил новые меры по борьбе с бедностью и соцподдержке граждан. В частности, минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. руб., а программу маткапитала продлят до 2030 года.
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