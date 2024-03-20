Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей

Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Банк России также поддержал инициативу, пишет газета «Известия».

По информации издания, проект, подготовленный вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым и депутатом Натальей Костенко (члены фракции «Единая Россия») вносит поправки в ст. 846 Гражданского кодекса и ст. 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Статья ГК будет дополнена пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей».

Также будет изменен закон «О банках...». Согласно поправкам, кредитные организации будут выдавать справки со счетов и вкладов как самим подросткам, так и их законным представителям. Таким образом, родители и опекуны будут в курсе того, какие счета открывает ребенок.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что подобные меры направлены на предотвращение финансовых преступлений против несовершеннолетних, уточняют «Известия». Сергей Неверов сообщил газете, что документ могут внести в Госдуму 20 марта.

В 2021 году ЦБ рекомендовал банкам открывать счета подросткам до 18 лет только с письменного согласия родителей. Банк России отметил, что заключение договора банковского счета в соответствии с Гражданским кодексом не считается сделкой, которую несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя. Вместе с тем подростки могут самостоятельно открывать вклады.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Законные представители ребенка, отмечали в ЦБ, имеют право получать сведения о его счетах, вкладах и проводимых по ним операциях.