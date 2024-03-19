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Парламент Гамбии поддержал отмену запрета женского обрезания

Парламент Гамбии поддержал отмену запрета женского обрезания
Фото: Malick Njie / Reuters
Фото: Malick Njie / Reuters

Национальная ассамблея Гамбии выступила за отмену запрета на проведение женского обрезания, сообщает гамбийская газета The Standard.

За законопроект об отмене проголосовали 42 члена законодательного органа республики из 47. Документ прошел второе чтение, впереди еще одно рассмотрение. В случае одобрения документа Гамбия станет первой страной в мире, где запрет на ритуал обрезания женщин будет отменен.

Автор законопроекта Альмамех Гибба заявил, что запрет религиозной практики противоречит принципам ООН, «которая поощряет сохранение культурных практик и исторического наследия» стран. Сторонники отмены запрета заявляют, что он ущемляет право мусульманского большинства на свободу вероисповедания.

В ходе заседания один из депутатов, выступая против отмены запрета, подчеркнул, что общество «не может прятаться за исламом или культурой, чтобы причинять вред женщинам».

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Женское обрезание в Гамбии, 90% жителей которой исповедуют ислам, запретили в 2015 году, нарушителям выписывали штрафы. Однако в стране продолжали проводить калечащие операции. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, проведенном в 2021 году, 76% женщин Гамбии в возрасте от 15 до 49 лет подвергались обрезанию.

ЮНИСЕФ определяет женское обрезание как калечащую небезопасную операцию на половых органах девушек, которая приводят к долгосрочным последствиям для физического и психологического здоровья. Подобные операции нарушают права женщин на сексуальное и репродуктивное здоровье, физическую неприкосновенность, подчеркивают в ЮНИСЕФ. В 2024 году почти 4,4 млн девочек во всем мире подвержены риску проведения операции.

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В России периодически фиксируют новости о проведении обрезания девочкам и женщинам. В 2016 году правозащитники сообщали о подобных операциях в Дагестане. Тогда Совет по правам человека в России попросил Генпрокуратуру провести проверку по этому факту.

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Теги
Гамбия женское обрезание здравоохранение права женщин
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