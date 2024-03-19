Зарплата командира подлодки в России увеличилась до ₽400 тыс.
В России за несколько лет выросла заработная плата служащих Военно-морского флота, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на флоте.
Так, по его данным, у командира атомной подводной лодки в звании капитана первого ранга зарплата составляет 400 тыс. руб. До 300 тыс. руб. может получать командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга. Но уровень дохода зависит от того, как часто моряк уходит в плавание. Чем чаще он выходит на работу, тем выше его заработок.
В 2019 году о зарплатах подводников рассказывал бывший первый замначальника главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев. По его словам, зарплата командира подводной лодки составляла около 250 тыс. руб.
Мичманы, старшины и матросы-контрактники, служащие на подводных лодках, на тот момент получали 70 тыс. руб.
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