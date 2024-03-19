Ефимов рассказал о запуске производства двигателей для БПЛА в «Руднево»

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы

Уже в этом году производитель беспилотников «Аэромакс», который является резидентом индустриального парка «Руднево», совместно со столичной инжиниринговой компанией «Принтпарт» приступит к серийному выпуску поршневых двигателей для гражданских беспилотников. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, первыми в производство запустят легкие мощные моторы, аналогов которых нет в России. Их будут применять в аппаратах со взлетной массой от 15 до 50 кг, а также в наземных робототехнических комплексах, причем ожидается, что они полностью заместят собой импортные аналоги. «Сейчас уже готова установочная партия из 100 экземпляров, — уточнил Ефимов. — В будущем компании планируют изготавливать до 5 тыс. двигателей в год, что позволит полностью покрыть спрос отечественных предприятий на подобные устройства».

Отметим, что новые двигатели уже успешно прошли испытания на гражданских беспилотниках «ДИАМ-20» и «ДИАМ-20К» и в дальнейшем будут применяться в других беспилотных авиасистемах компании «Аэромакс».

В настоящее время БАС активно используются в логистике, сельском хозяйстве, а также в промышленности. Они позволяют эффективно решать задачи как в городских условиях, так и за их пределами. Москва активно развивает эту отрасль. В частности, в прошлом году, по поручению президента России, на базе индустриального парка «Руднево» (который входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва») был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС).