В Кронштадте сцена в парке чуть не упала на детей
В Кронштадте во время празднования Масленицы сцена чуть не упала на детей. Это произошло из-за ошибки подрядчика, сообщила РБК пресс-служба парка «Остров фортов», где произошел инцидент.
17 марта в парке «Остров фортов» в Кронштадте каркас сцены не выдержал порывов ветра и чуть не обрушился на детей, стоявших рядом. Они успели отбежать, обошлось без пострадавших.
«Причиной обрушения сцены, по предварительным оценкам, стал шквальный ветер и возможная ошибка при монтаже», — сообщили РБК.
Подрядчик, виновный в нарушении мер безопасности, будет привлечен к ответственности, подчеркнули в пресс-службе парка. Меры по устранению нарушений уже приняты.
17 марта Санкт-Петербург накрыл циклон «Габриэль». В городе и области дул порывистый северо-восточный ветер до 15 м/с, были повалены деревья и легкие конструкции. В МЧС предупредили о гололедице на дорогах.
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