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Мэрия анонсировала строительство школы и детского сада на севере Москвы

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Новости Москвы
Проект школы&nbsp;на 800 мест в Дмитровском районе
Проект школы на 800 мест в Дмитровском районе (Фото: stroi_mos_ru / Telegram)

Столичные власти планируют построить общеобразовательное учреждение на 800 мест в Дмитровском районе (САО), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы по возведению четырехэтажного здания общей площадью 12,3 тыс. кв. м начнутся весной 2024 года, а соцобъект будет возведен за счет внебюджетных источников финансирования. «После ввода в эксплуатацию он будет передан городу, соответствующий договор с застройщиком и органом исполнительной власти, входящим в столичный Стройкомплекс, уже заключен», — подчеркнул вице-мэр.

Согласно проекту фасад будет выполнен из хризолитцементных плит в сочетании с цветными панелями. В общей сложности, по словам Бочкарева, в школе запланированы 32 учебных кабинета, 12 из которых для начальной школы, помещение для проведения мероприятий, а также обеденный и спортивные залы. Кроме того, на территории школы обустроят футбольную и волейбольную площадки, дорожки для бега и прыжков в длину, а также площадки для активных игр.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, строительство соцобъекта на территории жилого комплекса «Летний сад» (Дмитровское шоссе, вл. 107) позволит создать дополнительные рабочие места. «Обеспеченность новостроек социальной инфраструктурой подробно прорабатывается на этапе подготовке градостроительной документации, — пояснила глава комитета. — Сейчас вряд ли можно найти жилой комплекс, который строился бы без объектов образования».

Отметим, что, помимо школы, в рамках социальной инфраструктуры ЖК «Летний сад» девелопер обеспечит строительство муниципального детского сада на 150 мест. На данный момент прорабатывается градостроительная документация для возведения двухэтажного здания площадью 2,3 тыс. кв. м.

Теги
Москва САО Дмитровское шоссе Школа детский сад Москомархитектура Андрей Бочкарев
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