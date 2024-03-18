Развожаев заявил о победе Путина в Севастополе с 92,60% голосов

Трехдневные выборы стали демонстрацией сплоченности севастопольцев вокруг кандидата в президенты и действующего лидера России Владимира Путина, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Мы никогда не сомневались в нашем выборе и в том, что будущее у России может быть только с Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Развожаев. Он отметил, что за Путина проголосовали 92,60% горожан при явке 81,79%.

Как заявил «РИА Новости» глава парламента Крыма Владимир Константинов, победа Путина на выборах является залогом дальнейшего развития Крыма. «Мы при Путине, при его непосредственном участии, превратились из депрессивного региона с отсталой инфраструктурой в один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации», — отметил Константинов.

Власти Германии, как и других стран «Большой семерки», заявили, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушают суверенитет Украины, поэтому результаты в этих регионах признаны не будут. Представитель МИДа Мария Захарова в ответ назвала заявление предвзятым и отметила, что время G7 «безвозвратно ушло».