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Выборы президента России ,  
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Развожаев заявил о победе Путина в Севастополе с 92,60% голосов

Развожаев: в Севастополе Путин набрал 92,60% голосов при явке 81,79%
Сюжет
Выборы президента России

Трехдневные выборы стали демонстрацией сплоченности севастопольцев вокруг кандидата в президенты и действующего лидера России Владимира Путина, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Мы никогда не сомневались в нашем выборе и в том, что будущее у России может быть только с Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Развожаев. Он отметил, что за Путина проголосовали 92,60% горожан при явке 81,79%.

Как заявил «РИА Новости» глава парламента Крыма Владимир Константинов, победа Путина на выборах является залогом дальнейшего развития Крыма. «Мы при Путине, при его непосредственном участии, превратились из депрессивного региона с отсталой инфраструктурой в один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации», — отметил Константинов.

Как прошли президентские выборы в России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Власти Германии, как и других стран «Большой семерки», заявили, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушают суверенитет Украины, поэтому результаты в этих регионах признаны не будут. Представитель МИДа Мария Захарова в ответ назвала заявление предвзятым и отметила, что время G7 «безвозвратно ушло».

Предварительные результаты выборов президента России
Данные на 0
Обработано 90% бюллетеней
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Источник: ЦИК
© РБК, 2024

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Михаил Развожаев Севастополь Крым Владимир Константинов Владимир Путин выборы президента
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Владимир Путин

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