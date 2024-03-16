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Технологии и медиа ,  
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В Армении начали тестировать скафандры и роботов для полетов на Марс

Bild: в Армении начали тестировать скафандры и роботов для полетов на Марс

Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: Arnaud Becker / OeWF
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: Arnaud Becker / OeWF
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: OeWF / vog.photo
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: Arnaud Becker / OeWF
Фото: Julia-ArmSpaceForum
Фото: OeWF / vog.photo

Исследователи из Вюрцбургского университета в Германии начали тестировать недалеко от села Армаш в Армении роботов и скафандры для возможных будущих полетов людей на Марс. Об этом сообщает Bild.

По мнению немецких исследователей, топография Армении напоминает рельеф Марса, поэтому тестирование решили проводить именно там. Две женщины и четверо мужчин в абсолютной изоляции будут запускать роботов и тестировать новые скафандры. Космические костюмы рассчитаны на погоду на Марсе, где температура колеблется от минус 133 градусов до плюс 27 градусов.

Исследователи, участвующие в тестировании, находятся в постоянном контакте со станцией управления, созданной при участии Австрийского космического форума (OeWF) и Армянского космического агентства. В радиообмен искусственно включили задержку примерно в 10 минут, что соответствует запаздыванию сигнала между Землей и Марсом.

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Команда исследователей будет работать в Армении до начала апреля, сообщает Süddeutsche Zeitung. В проекте участвуют более 200 ученых из 26 стран. Шестеро «аналоговых астронавтов» будут проверять оборудование для обнаружения следов жизни на Марсе, а также тестировать в Армении роботов, которые будут создавать 3D-карту региона, брать образцы почвы и перевозить тяжелые грузы.

В Армении начали тестировать скафандры и роботов для полетов на Марс
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Командир миссии «аналоговых астронавтов» Аника Мехлис рассказала News.am Tech, что скафандры весят почти 50 кг. «Мы много тренировались, чтобы быть в хорошей форме и быть в состоянии работать в таких скафандрах», — отметила она. Чтобы надеть такой скафандр и подсоединить к нему необходимое оборудование требуется около двух-трех часов.

Другой член миссии, Иниго Муньос Элорса, добавил, что «аналоговые астронавты», как и обычные, проходили строжайший отбор, при котором большое внимание уделялось психологическому профилю кандидатов. «Мы все проходим психологические тесты, которые позволяют понять, что собой представляет человек, какой у него характер, может ли он работать под давлением, справляться со стрессовыми ситуациями, может ли работать в команде, следовать приказам, брать при необходимости командование на себя — все это очень важно для космических миссий», — пояснил он.

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Теги
Армения Марс Германия астронавты Исследование
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