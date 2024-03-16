Кэмпинги в России начнут оценивать по пятизвездочной системе

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«Роскачество — Туризм» введет систему классификации и присвоения звезд кемпингам, сообщили «Коммерсанту» представители Роскачества и отрасли. Стороны должны подписать соответствующее соглашение 16 марта.

По словам замглавы Роскачества Юлии Михалевой, кемпинги будут оценивать по пятизвездочной системе. При классификации будут учитывать 25 базовых и 40 дополнительных критериев, в том числе качество подъездных дорог, размер участка, наличие охраны, кухни, детских площадок и другие, добавила она.

Исполнительный директор Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Антон Алексеев рассказал, что работа с Роскачеством будет основана на отраслевом ГОСТе, разработанном в 2018 году.

Завершить внедрение системы в Роскачестве рассчитывают к маю.

Эксперты считают целесообразным введение классификации. По словам партнера консалтинговой компании NF Group Ольги Широковой, кемпинги сейчас не оцениваются, поэтому и качество услуг «остается на усмотрение владельцев».

Летом 2023 года президент Владимир Путин поручил поддержать развитие кемпингов и глэмпингов и выделить на эти цели 11 млрд руб. В 2022 году государство выделило на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд руб., было охвачено 174 проекта в 20 регионах страны, напомнил он.