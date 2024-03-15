Хуситы предупредили об атаках на связанные с Израилем корабли в Индийском океане

Хуситы предупредили об атаках на корабли в Индийском океане

Йеменские хуситы будут препятствовать судам, связанным с Израилем, проходить через Индийский океан в направлении мыса Доброй Надежды, сообщил лидер движения Абдул Малик аль-Хуси, передает Reuters.

«Наша главная задача — не допустить прохождения кораблей, связанных с израильским противником, не только через Аравийское море, Красное море и Аденский залив, но и через Индийский океан в направлении мыса Доброй Надежды. Это важный шаг, и мы приступили к осуществлению наших операций, связанных с этим», — сказал лидер хуситов.

При этом в ночь с 14 на 15 марта Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что в 50 милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда было совершено нападение на судно.

Атаки хуситов на суда в Красном море и близлежащих заливах начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС.

США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции с середины января. Движение, несмотря на удары, обещало продолжить атаковать суда и пригрозило нападением на военные базы двух стран на Ближнем Востоке.