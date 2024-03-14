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Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев

Марат Джуманалиев
Марат Джуманалиев (Фото: umarsinx / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Скончался участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источник в его окружении. О его смерти также сообщает Tengrinews со ссылкой на его близких.

Причина смерти актера неизвестна.

«Азия Микс» выиграла Высшую лигу КВН в 2016 году. Sputnik отметил, что после победы в КВН Джуманалиев участвовал в различных благотворительных проектах.

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Джуманалиев родился в 1981 году в Бишкеке, который тогда назывался Фрунзе. В 2003 году он окончил факультет менеджмента Киргизского политехнического университета имени Исхака Раззакова. Актер был чемпионом Киргизии по боксу. В 2017-м Джуманалиев снялся в российском сериале «Остров».

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Киргизия Бишкек КВН
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