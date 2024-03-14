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Суд заочно арестовал экс-владельца Банка на Красных Воротах

Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Банка на Красных Воротах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Басманный районный суд заочно арестовал бывшего совладельца и председателя правления Банка на Красных Воротах (БНКВ) Андрея Петрова, обвиняемого в растрате чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и Петрову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок
два месяца», — говорится в сообщении.

Срок будут исчислять с того момента, как Петрова задержат или экстрадируют в Россию.

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Петрова обвиняют в преступлениях по
ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса о присвоении или растрате, совершенных организованной группой лиц либо в особо крупном размере. Бывший председатель правления банка находится в международном розыске.

Банк на Красных Воротах лишился лицензии в 2016 году из-за его высокорисковой кредитной политики и прекратил обслуживание клиентов.

Долг финансовой организации перед кредиторами составлял 4,2 млрд руб. В 2017 году БНКВ попросил признать экс-председателя правления банкротом. В 2023 году в отношении Петрова возбудили уголовное дело.

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