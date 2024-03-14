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Ракова сообщила об открытии в Москве первых центров детской эндоскопии

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Новости Москвы
Анастасия Ракова на открытии центра детской эндоскопии в Морозовской ДГКБ
Анастасия Ракова на открытии центра детской эндоскопии в Морозовской ДГКБ (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В двух многопрофильных детских стационарах столицы заработали первые в городе детские эндоскопические центры — специализированные медучреждения для выявления у детей заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом 14 марта рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это уникальный для России формат медучреждения, а его появление напрямую связано со стратегией столичных властей по комплексному развитию системы здравоохранения, в частности детского. «Мы капитально ремонтируем поликлиники, строим новые больницы, расширяем перечень лекарственных препаратов, которые могут получить юные москвичи, и, конечно, стараемся внедрять самые передовые технологии, — отметила Ракова. — Раньше детей, которым необходимо было провести эндоскопию, госпитализировали на несколько дней. В новых же центрах процедура занимает буквально несколько часов, что позволяет увеличить пропускную способность, а значит, и доступность такого вида исследования». Центры оснащены самым передовым оборудованием, которое позволяет проводить исследования с максимальным комфортом для маленьких пациентов — даже пока они спят.

С точки зрения пациентов и их родителей алгоритм действий тут следующий: при наличии определенных показаний специалист детской поликлиники выдает электронное направление на обследование в эндоскопический центр, причем можно выбрать удобную дату и время. Весь процесс нахождения ребенка в эндоскопическом центре займет не более двух часов, результаты исследования будут доступны в электронной медкарте пациента. Последующее лечение проводится вновь врачом-гастроэнтерологом районной детской поликлиники, выдавшим направление на обследование.

Учреждения, на базе которых сейчас открываются детские эндоскопические центры, — это Морозовская детская городская клиническая больница (район Замоскворечье) и Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой (район Северное Тушино). Оба центра оснащены современным оборудованием экспертного класса, позволяющим выявить заболевания на ранней стадии, а при необходимости провести медицинские манипуляции (забор биопсийного материала и операции) с минимальным дискомфортом для пациента.

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Теги
детская больница инновации в медицине Москва Анастасия Ракова
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