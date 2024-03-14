В Красноярск для строительства метро прибыл щит «Енисей»

Фото: ГК «Моспроект-3» / VK

В Красноярске продолжается прокладывание первой линии метрополитена. Генеральный подрядчик проекта, компания «Моспроект-3», сообщает о завозе тоннелепроходческого комплекса «Енисей» на стартовую площадку «Высотная». Отсюда будущий щит проложит путь к станции «Улица Копылова». Строительство идет в рамках федеральной программы «Инфраструктурное меню», а открытие первых станций запланировано на 2026 год, после чего Красноярский метрополитен станет самым восточным в России.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул значимость проекта для развития инфраструктуры города: «Строительство метро — это не только инженерный вызов, но и важный шаг к созданию единого и удобного транспортного каркаса, который улучшит мобильность горожан и интегрирует разные районы в одно целое».

Тоннелепроходческий комплекс «Енисей» имеет внушительные размеры: его длина достигает 83 м, диаметр — 6 м, а вес — свыше 450 т. Для транспортировки к месту работ крупногабаритных элементов потребовалось 13 тралов. Комплексу предстоит проложить второй тоннель длиной 2,4 км, который станет продолжением ранее построенного в начале 2000-х годов первого тоннеля на этом же участке, позднее законсервированного. Возобновление же стройки в 2021 году стало возможным благодаря запуску программы «Инфраструктурное меню» на средства инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Директор «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что для реализации проекта специалисты разработали инженерные решения на семь этапов работ, которые успешно прошли государственную экспертизу. Тоннель будет заложен на глубине до 45 м. Общая протяженность первой очереди метро составит 11,4 км с шестью станциями. Помимо Красноярска, столичный подрядчик «Моспроект-3» также реализует проекты по строительству метро в Нижнем Новгороде и Челябинске.