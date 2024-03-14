ВС США сообщили об уничтожении четырех дронов и ракеты хуситов в Йемене

США уничтожили ракету и четыре дрона хуситов в Йемене

Фото: Getty Images

Американские военнослужащие уничтожили четыре беспилотника и одну ракету класса «земля — воздух» в районах Йемена, подконтрольных хуситам, сообщило центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X (ранее Twitter).

«Центральное командование США успешно уничтожило четыре беспилотника и одну ракету класса «земля — воздух» в районах Йемена, подконтрольных хуситам», — сказано в сообщении.

Командование пришло к выводу, что это оружие представляет непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей военно-морских сил (ВМС) США в регионе.

Кроме того, днем 13 марта хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из подконтрольных районов в Аденский залив, заявили в CENTCOM. По данным командования, она не попала ни по одному судну.

Хуситы с осени нападают на коммерческие суда и военные корабли в Красном море и близлежащих заливах. Движение настаивает, что таким образом оказывает поддержку сектору Газа, где ведет боевые действия Израиль.

США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции с середины января. Движение, несмотря на удары, обещало продолжить атаковать суда и пригрозило нападением на военные базы двух стран на Ближнем Востоке.