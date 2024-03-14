Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за упавшей в химикаты кошки

В японском городе Фукуяма ввели состояние повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе и убежал, сообщает Asahi.

По данным издания, инцидент произошел на Nomura Plating Fukuyama Factory в ночь на 11 марта. Кот упал в чан с шестивалентным хромом, смог выбраться из него и убежал, показали камеры видеонаблюдения.

Власти усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному. Представители органов здравоохранения предположили, что кот мог погибнуть от химических ожогов.

Шестивалентный хром обладает высокой кислотностью и канцерогенностью. Он может вызвать сыпь, раздражение или повреждение глаз и кожи, а также рак легких при вдыхании. Сотрудники предприятия носят защитную одежду.