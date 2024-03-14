Ефимов сообщил об итогах торгов по редевелопменту участка в Ростокино

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти объявили инвестора, который займется комплексным развитием участка на северо-востоке Москвы, в районе Ростокино. Им стала компания «Интел-Групп», которая была единственной, подавшей заявку на участие в открытом аукционе, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Торги должны были состояться 14 марта, но к моменту закрытия списка заявителей 5 марта других запросов, кроме как от «Интел-Групп», получено не было. По словам Ефимова, уже в ближайшее время власти Москвы заключат с инвестором договор о комплексном развитии территории, объем требуемых инвестиций заммэра оценивает на уровне почти 42 млрд руб.

Речь идет об участке площадью чуть более 5 га, ограниченным железнодорожными путями Ярославского направления и МКЖД, а также проспектом Мира. Территория обладает хорошей транспортной доступностью — в непосредственной близости располагается платформа Ростокино МЦК, рядом проходят новая внутригородская автострада — Московский скоростной диаметр, — а также вылетная магистраль — Ярославское шоссе.

По плану, на этом участке будет выстроен общественно-деловой комплекс площадью почти 190 тыс. кв. м, включающий в себя спорткомплекс, рестораны и кафе, административное здание. Более трети заявленной площади займет гостиница. По итогам реализации проекта правительство Москвы ожидает более 1,2 млрд руб. доходов городского бюджета ежегодно.