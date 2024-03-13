Первая ракета японской частной компании взорвалась после старта. Видео

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Космическая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась после взлета. Взрыв произошел спустя несколько секунд после запуска в префектуре Вакаяма.

18-метровая ракета должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над Землей. Это был первый в Японии случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.