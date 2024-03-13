Первая ракета японской частной компании взорвалась после старта. Видео
Появилось видео взрыва на старте первой частной японской ракеты
Космическая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась после взлета. Взрыв произошел спустя несколько секунд после запуска в префектуре Вакаяма.
18-метровая ракета должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над Землей. Это был первый в Японии случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.
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