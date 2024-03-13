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Военная операция на Украине ,  
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Пожар не нефтезаводе в Рязанской области после атаки беспилотников. Видео

Появились кадры пожара на нефтезаводе в Рязанской области после атаки дронов
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Военная операция на Украине

Пожар не нефтезаводе в Рязанской области после атаки беспилотников. Видео
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В результате атаки беспилотников утром 13 марта начался пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, пострадали два человека, они получили ранения рук.

«РИА Новости» передало, что, по информации экстренных служб, загорелись две емкости для переработки сырой нефти, площадь пожара составила более 175 кв. м.

После 11:00 глава региона сообщил, что пожар потушен.

Всего, по информации Минобороны, ночью и утром 13 марта семь регионов России атаковали более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Теги
беспилотники спецоперации Рязань Павел Малков
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