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Электропоезд насмерть сбил человека на станции «Бескудниково» в Москве

На станции МЦД-1 «Бескудниково» в Москве поезд насмерть сбил человека
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В Москве на станции линии МЦД-1 «Бескудниково» электропоезд сбил человека, сообщила «РИА Новости» пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Сегодня на станции «Бескудниково» электропоездом сообщением Москва — Дмитров Савеловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина», — говорится в сообщении.

По данному факту Северный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводит проверку, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователем проводится осмотр места происшествия.

Погибшим оказался мужчина 1968 года рождения, житель Курской области. Предварительная причина — переход в неположенном месте железнодорожных путей.

Издание MSK1.ru писало, что из-за человека на путях на 20 минут задержали некоторые поезда, позже движение восстановили.

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Москва МЖД МЦД поезд задержка поездов
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