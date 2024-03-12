Блогера Тейта задержали в Румынии по обвинению в сексуальном насилии

Эндрю Тейт (Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters)

Блогера Эндрю Тейта снова задержали на 24 часа в Румынии по обвинению в сексуализированном насилии, сообщил румынский телеканал Romania TV. Вместе с ним задержан его брат Тристан.

Братьев Тейт взяли под стражу на основании европейского ордера на арест, который выдали власти Великобритании. Блогера и его брата подозревают в совершении насилия в период с 2013 по 2016 год — на тот момент оба жили в Британии.

Эндрю и Тристан Тейты заявили о своей невиновности, утверждая, что обвинения в их адрес выдвигают бездоказательно.

Иск против братьев выдвинули четыре женщины, которые обвинили мужчин в сексуализированном, физическом и психологическом насилии. Решение по делу Апелляционный суд Бухареста вынесет 12 марта.

Блогера, предпринимателя и бывшего спортсмена Эндрю Тейта неоднократно обвиняли в пропаганде женоненавистнических взглядов. В своем подкасте Тейт рассуждал о вреде феминизма для общества и пропагандировал традиционные ценности. Также блогер рассказывал пользователям о насилии по отношению к женщинам и демонстрировал оружие.

В 2022 году в Румынии его вместе с братом задержали по обвинению в торговле людьми и изнасиловании.

Позднее братьев перевели под домашний арест. Летом 2023 года братьев Тейтов освободили из-под домашнего ареста. Они находились под полицейским надзором, братьям запретили покидать территорию Румынии.