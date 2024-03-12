Организаторы раскрыли программу форума молодых строителей в Москве

Фото: пресс-служба

На этой неделе, 13–14 марта, Москва впервые примет региональный форум «Молодой специалист — строитель будущего». В преддверии мероприятия организаторы в лице представителей власти и экспертного сообщества собрались в Ситуационном центре правительства Москвы, обсудив ожидания от форума и его детальную программу.

Так, замглавы Минстроя России Сергей Музыченко напомнил, что для развития строительной отрасли основополагающим является вопрос привлечения квалифицированных кадров, а подобные мероприятия помогают наращивать поток таких профессионалов: «Проведение форума способствует выстраиванию коммуникации с молодежью, а также налаживанию взаимодействия между правительством, крупнейшими строительными компаниями и будущими специалистами отрасли».

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что для привлечения интереса молодежи в программу форума включены культурные и образовательные мероприятия — от мастер-классов и лабораторий до деловых игр и экскурсий на объекты, всего около 130 активностей. «Кроме того, участники смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок, что поможет ребятам найти работу по своему направлению в строительной отрасли», — отметил Левкин.

О потребностях самой отрасли в новых кадрах рассказал гендиректор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров, анонсировав презентацию социологического исследования в рамках форума 13 марта. По итогам опроса профильных студентов, представителей отрасли и органов власти можно говорить не только о нехватке квалифицированных кадров, но и о примитивизации строительства как сектора экономики — о том, как с этим бороться, и пойдет речь на мероприятии.

Форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет в ЦВЗ «Манеж», его оператором является АНО «Московский урбанистический форум», а организаторами — Минстрой России, Стройкомплекс Москвы, ФАУ «РосКапСтрой», ППК «Военно-строительная компания» и другие. Столичные власти ожидают принять порядка 6 тыс. участников за два дня форума.