 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Организаторы раскрыли программу форума молодых строителей в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

На этой неделе, 13–14 марта, Москва впервые примет региональный форум «Молодой специалист — строитель будущего». В преддверии мероприятия организаторы в лице представителей власти и экспертного сообщества собрались в Ситуационном центре правительства Москвы, обсудив ожидания от форума и его детальную программу.

Так, замглавы Минстроя России Сергей Музыченко напомнил, что для развития строительной отрасли основополагающим является вопрос привлечения квалифицированных кадров, а подобные мероприятия помогают наращивать поток таких профессионалов: «Проведение форума способствует выстраиванию коммуникации с молодежью, а также налаживанию взаимодействия между правительством, крупнейшими строительными компаниями и будущими специалистами отрасли».

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что для привлечения интереса молодежи в программу форума включены культурные и образовательные мероприятия — от мастер-классов и лабораторий до деловых игр и экскурсий на объекты, всего около 130 активностей. «Кроме того, участники смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок, что поможет ребятам найти работу по своему направлению в строительной отрасли», — отметил Левкин.

О потребностях самой отрасли в новых кадрах рассказал гендиректор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров, анонсировав презентацию социологического исследования в рамках форума 13 марта. По итогам опроса профильных студентов, представителей отрасли и органов власти можно говорить не только о нехватке квалифицированных кадров, но и о примитивизации строительства как сектора экономики — о том, как с этим бороться, и пойдет речь на мероприятии.

Форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет в ЦВЗ «Манеж», его оператором является АНО «Московский урбанистический форум», а организаторами — Минстрой России, Стройкомплекс Москвы, ФАУ «РосКапСтрой», ППК «Военно-строительная компания» и другие. Столичные власти ожидают принять порядка 6 тыс. участников за два дня форума.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
«Манеж» Строительство форум Москва подготовка кадров
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
В Тбилиси отказались выполнять требования Украины о связях с Россией Политика, 15:27
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии Спорт, 15:27
МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам Политика, 15:20
Минфин анонсировал открытие сберегательных счетов через «Госуслуги» Инвестиции, 15:17
С конвейера АвтоВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль Авто, 15:07
В здание администрации Белгорода врезался беспилотник Политика, 14:58
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Pro, 14:56
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76 Общество, 14:53
Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново ликвидировали Общество, 14:48
Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море Политика, 14:46
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю Технологии и медиа, 14:44
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным Политика, 14:42
Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб Общество, 14:41
Школьников Курска на фоне атак ВСУ перевели на дистанционное обучение Политика, 14:38