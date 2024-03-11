Индия впервые испытала баллистическую ракету с разделяющейся боеголовкой
Премьер-министр Индии заявил об успешных первых летных испытаниях индийской баллистической ракеты Agni-V с разделяющейся боеголовкой. Об этом он сообщил в соцсети Х (Twitter).
«Мы гордимся нашими учеными Организации оборонных исследований и разработок за первое летное испытание ракеты Agni-V собственной разработки», — написал Моди.
Ракета оснащена блоками индивидуального наведения боеголовок. Других подробностей проекта Моди не привел.
С 1980-х в Индии разрабатывают несколько типов ракет семейства Agni. В частности, ракету большой дальности Agni-V Индия разрабатывает с 2012 года. Она способна преодолеть расстояние в 5 тыс. км и достичь Пекина.
Первые испытания ракеты провели в 2013 году на острове Уилер в Бенгальском заливе.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.