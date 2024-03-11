Индия впервые испытала баллистическую ракету с разделяющейся боеголовкой

Баллистическая ракета Agni-V (Фото: Drdo / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Индии заявил об успешных первых летных испытаниях индийской баллистической ракеты Agni-V с разделяющейся боеголовкой. Об этом он сообщил в соцсети Х (Twitter).

«Мы гордимся нашими учеными Организации оборонных исследований и разработок за первое летное испытание ракеты Agni-V собственной разработки», — написал Моди.

Ракета оснащена блоками индивидуального наведения боеголовок. Других подробностей проекта Моди не привел.

С 1980-х в Индии разрабатывают несколько типов ракет семейства Agni. В частности, ракету большой дальности Agni-V Индия разрабатывает с 2012 года. Она способна преодолеть расстояние в 5 тыс. км и достичь Пекина.

Первые испытания ракеты провели в 2013 году на острове Уилер в Бенгальском заливе.