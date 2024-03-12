Ефимов сообщил о рекордном объеме льготных займов промпредприятиям Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

По итогам 2023 года девять столичных предприятий получили от правительства Москвы льготные займы на 1,2 млрд руб., что стало рекордной суммой с начала действия программы. Об этом заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выдача льготных займов промышленным предприятиям на развитие — одна из мер антикризисной поддержки столичной экономики. Оператором программы выступает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Заем выдается на срок до пяти лет и на сумму до 300 млн руб. по сниженной процентной ставке.

Немаловажной задачей программы является не просто поддержание промышленного потенциала Москвы, но и помощь в создании экспортно-ориентированной продукции. Так, из девяти указанных предприятий несколько запрашивали финансирование именно на закупку сырья для производства товаров, частично или полностью идущих на внешние рынки.

Стоит отметить, что программа льготных займов не ограничена рядом отраслей — среди получателей поддержки в прошлом году есть производители косметики, медицинской техники, электронных устройств, мясной продукции и так далее.