В Раменском в Московской области загорелись склад и горючие материалы

В Подмосковье на складе загорелись горючие материалы на 400 кв. м

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В поселке Родники подмосковного Раменского горит склад стройматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте пожара разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Из него жидкость разлилась на площади 400 кв. м и загорелась.

Сообщение о пожаре по адресу поселок Родники, улица Речная, дом 60, поступило 11 марта в 8:47. Загорелся металлический амбар высотой 5 метров. Пожар охватил нежилое помещение по всей его площади — 700 кв. м. Для ликвидации пожара привлекли 20 человек и пять единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет. Родники находятся недалеко от поселка Быково Раменского городского округа.

10 марта сильный пожар охватил ангар в Ленинградской области. Площадь возгорания составила тысячу квадратных километров (https://t.me/gumchslo/5467). Для тушения привлекли 75 человек и 21 единицу спецтехники. Известно о двух пострадавших.