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Картину Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали за €4,5 млн

Картину Винсента Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали за €4,57 млн на ежегодной ярмарке искусства Tefaf в Маастрихте. Об этом пишет нидерландский новостной портал L1 Nieuws.

Картину выставила на продажу американская галерея M. S. Rau. Начальная цена за работу составила €4,57 млн. Эту сумму и заплатил новый владелец картины. По данным L1 Nieuws, это частное лицо, которое приобрело картину для коллекции частного музея.

Ярмарка Tefaf проходит в голландском городе Маастрихт с 9 по 14 марта.

Картину Ван Гога «Стога пшеницы» продали на аукционе за почти $36 млн
Общество
Картина Винсента&nbsp;Ван Гога &laquo;Стога пшеницы&raquo;

«Голова крестьянки в белом чепце» была написана Винсентом Ван Гогом предположительно в 1884 году. Ее размеры составляют 63 на 48 сантиметров.

Это не самая большая сумма, которую когда-либо отдавали за работу Винсента Ван Гога. В 2021 году картину художника «Стога пшеницы» продали на аукционе почти за $36 млн. А в 1990 году «Портрет доктора Гаше» кисти Ван Гога продали за $83 млн. Это самая дорогая картина художника.

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