Патриарх Кирилл не увидел последствий для души от блинов на Масленицу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души. Об этом он сказал в обращении к верующим после литургии в храме Христа Спасителя.
«А наши национальные традиции в преддверии поста включают и особые развлечения, и особую пищу, в том числе блины, а какой же блин всухую? Исполняем мы эти традиции или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но следует разумно, по-доброму и для души, и для тела провести предстоящую седмицу», — сказал он.
Празднование Масленицы в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, а закончится в воскресенье, 17 марта.
В 2024 году Масленица совпадает с православной Сырной седмицей — последней подготовкой перед Великим Постом, который начинается 18 марта.
Сырная седмица начинается Неделей мясопустной, о Страшном Суде, а завершается перед Неделей сыропустной (Прощеным воскресеньем).
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