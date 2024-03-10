Патриарх Кирилл: поедание блинов в Масленицу не отразится на спасении души

Патриарх Кирилл не увидел последствий для души от блинов на Масленицу

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души. Об этом он сказал в обращении к верующим после литургии в храме Христа Спасителя.

«А наши национальные традиции в преддверии поста включают и особые развлечения, и особую пищу, в том числе блины, а какой же блин всухую? Исполняем мы эти традиции или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но следует разумно, по-доброму и для души, и для тела провести предстоящую седмицу», — сказал он.

Празднование Масленицы в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, а закончится в воскресенье, 17 марта.

В 2024 году Масленица совпадает с православной Сырной седмицей — последней подготовкой перед Великим Постом, который начинается 18 марта.

Сырная седмица начинается Неделей мясопустной, о Страшном Суде, а завершается перед Неделей сыропустной (Прощеным воскресеньем).