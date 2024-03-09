Роспотребнадзор оценил готовность России к новым вирусам

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Готовность России к появлению новых инфекций и вирусов находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Так в ведомстве прокомментировали обсуждение риска распространения «болезни Х» на полях Всекитайского собрания народных представителей.

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — сообщила пресс-служба (цитата по ТАСС).

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране действует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть ПЦР-центров, отечественные тест-системы, а также разрабатываются новые вакцины, в том числе при поддержке иностранных партнеров.

В ведомстве вновь объяснили интерес к «болезни X» исключительно экономическими причинами, отметив, что она «выгодна крупным фармкомпаниям, в том числе благодаря памяти о пандемии коронавируса».

«Болезнь X» — это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность».

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила «болезнь Х» всписок приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии.

По оценкам организации, смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем у COVID-19. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, эксперты предположили, что штамм SARS-CoV-2, который и вызвал COVID-19, может быть «болезнью Х».