Роспотребнадзор оценил готовность России к новым вирусам
Готовность России к появлению новых инфекций и вирусов находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Так в ведомстве прокомментировали обсуждение риска распространения «болезни Х» на полях Всекитайского собрания народных представителей.
«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — сообщила пресс-служба (цитата по ТАСС).
В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране действует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть ПЦР-центров, отечественные тест-системы, а также разрабатываются новые вакцины, в том числе при поддержке иностранных партнеров.
В ведомстве вновь объяснили интерес к «болезни X» исключительно экономическими причинами, отметив, что она «выгодна крупным фармкомпаниям, в том числе благодаря памяти о пандемии коронавируса».
«Болезнь X» — это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность».
В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила «болезнь Х» всписок приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии.
По оценкам организации, смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем у COVID-19. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, эксперты предположили, что штамм SARS-CoV-2, который и вызвал COVID-19, может быть «болезнью Х».
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