В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб. Видео
Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Кадры опубликовал на странице в Х игрок Стивен Рош.
Он рассказал, что появление животных не стало для него чем-то новым, однако в таком количестве он их не видел. Кенгуру вели себя мирно — не нападали на людей и не повредили само поле.
Бродячие кенгуру — обычное явление на полях для гольфа по всей Австралии. В частности, в гольф-клубе Anglesea, расположенном в том же штате, живут порядка 200 восточных серых кенгуру. Они обитали там долгое время, владевший этой землей ранее фермер продал ее под гольф-поля при условии, что кенгуру продолжат жить на территории.
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