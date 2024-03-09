Зеленскому не смогли перевести слова Эрдогана на пресс-конференции. Видео
Синхронный переводчик украинского президента Владимира Зеленского не смог перевести ему часть ответа турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Инцидент произошел на пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Стамбуле.
Переводчик начал запинаться, вздыхать и делать долгие паузы, а после не смог перевести и вопрос корреспондента. Зеленский попросил задать вопрос на английском, однако журналист отказался. «Давайте попробуем снова», — сказал украинский президент. После этого переводчика заменили.
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