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Политика ,  
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Зеленскому не смогли перевести слова Эрдогана на пресс-конференции. Видео

Синхронист Зеленского не справился с переводом слов Эрдогана на встрече

Зеленскому не смогли перевести слова Эрдогана на пресс-конференции. Видео
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Синхронный переводчик украинского президента Владимира Зеленского не смог перевести ему часть ответа турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Инцидент произошел на пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Стамбуле.

Переводчик начал запинаться, вздыхать и делать долгие паузы, а после не смог перевести и вопрос корреспондента. Зеленский попросил задать вопрос на английском, однако журналист отказался. «Давайте попробуем снова», — сказал украинский президент. После этого переводчика заменили.

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Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган переводчик
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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