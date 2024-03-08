В Сочи кондитеры испекли ягодный торт весом 623 кг. Видео

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В Сочи кондитеры изготовили ягодный торт, его вес составил 623 кг, сообщает «РИА Новости».

Торт представили на Южном Молу в районе Приморской набережной. Его декорировали натуральными ягодами: черникой, малиной, клубникой. В середине торта из цветов выложили цифру восемь — в честь 8 Марта, Международного женского дня.

Как рассказала агентству гендиректор сети кондитерских «Ваниль» Сусанна Эксузян, которая создавала торт, изделие готовили два дня, а его вес побил рекорд России. «Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно, и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов», — отметила Эксузян. Торт рассчитан на 6 тыс. порций по 100 гр.

Главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов отметил, что это самый большой ягодный торт в мире.