В мэрии сообщили данные о вводе жилья в Новой Москве с начала 2024 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО) ввели в эксплуатацию порядка 189 тыс. кв. м недвижимости, из них свыше 146 тыс. «квадратов» — жилой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, районы Новой Москвы на протяжении уже нескольких лет являются лидерами по вводу жилья. При этом большое внимание уделяется активному развитию инфраструктуры ТиНАО, в рамках которого специалисты комплексно благоустраивают дворы домов. «Благодаря такому подходу к формированию новых кварталов для жителей создается удобное пространство для отдыха и досуга: детские и спортивные площадки, зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями», — уточнил глава столичного градостроительного комплекса.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в свою очередь отметил, что при реализации градостроительных проектов большое внимание уделяется социальной инфраструктуре, созданию мест приложения труда и формированию современной дорожно-транспортной сети. Это позволяет удовлетворить потребности жителей любого возраста, в частности активной молодежи.

«Это чрезвычайно важно для округа, — подчеркнул глава департамента. — Как следствие, около 44% покупателей недвижимости в новых округах — люди в возрасте 26–35 лет. И 70% всех, кто сюда переезжает, — семьи с детьми».

По словам Жидкина, в общей сложности в 2024 году в ТиНАО планируется построить более 2,9 млн кв. м различной недвижимости, в том числе свыше 2,1 млн кв. м — жилых помещений.