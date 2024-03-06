Путин выразил уверенность в «духовном воссоединении» русских и украинцев

Воссоединение русских и украинцев на духовном уровне неизбежно, это произойдет рано или поздно, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

По его словам, для этого нужно искоренять то, что мешает, — «самые отвратительные проявления национализма». «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», — подчеркнул президент.

Путин неоднократно высказывал тезис о том, что русские и украинцы — один народ, в частности — в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в июле 2021 года. В ней президент проанализировал историю двух народов и оценил положение дел в настоящее время, подчеркнув, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».