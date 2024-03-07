Ефимов заявил о льготах инвесторам при создании рабочих мест в рамках КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Теперь в Москве девелоперы, если при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) будут создавать новые рабочие места, смогут претендовать на льготы по другой городской программе — стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такое право получат любые операторы, занимающиеся редевелопментом по программе КРТ, — как нынешние правообладатели этих земельных участков, так и инвесторы, определенные в ходе аукциона. В результате этих мер, по мнению вице-мэра, вырастет экономическая привлекательность реализации проектов КРТ. «Инвесторы могут воспользоваться льготой, снижающей сумму повышенного инвестиционного платежа за первый год срока аренды, что позволит им сэкономить при условии создания новых рабочих мест», — уточнил он.

Ефимов добавил, что уже сейчас на льготу по программе создания мест приложения труда могут претендовать участники программы КРТ, реализующие 27 проектов общей площадью более 550 га. По оценкам заммэра, инвестиции в развитие этих участков превышают 3 трлн руб., а в результате их редевелопмента будет создано не менее 110 тыс. рабочих мест.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках указанных 27 проектов КРТ предусмотрено строительство почти 6,5 млн кв. м жилья, а также более 1,5 млн кв. м высокотехнологичных производств и около 3,2 млн кв. м общественно-деловых и социальных объектов.

Таким образом, благодаря мерам городской поддержки по программе стимулирования создания МПТ будет построено свыше 130 объектов, где впоследствии смогут работать жители столицы. По данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в 2023 году подобные меры столичного правительства привели к двукратному росту рабочих мест, которые будут созданы по соглашениям в рамках программы МПТ.

Напомним, что программа МПТ призвана стимулировать сбалансированную застройку новых районов, а также увеличить количество рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Таким образом, город развивает инвестиционную деятельность и городскую инфраструктуру.