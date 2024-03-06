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Ефимов назвал «уверенным и стабильным» состояние экономики Москвы

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

В настоящее время столичная экономика чувствует себя уверенно и стабильно, одной из причин этого является активное развитие в городе промышленного производства наравне с уже привычной сферой услуг. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ежегодно в городе открываются десятки новых производств, — отметил вице-мэр. — Причем речь не только о небольших предприятиях, но и о крупных, наукоемких и высокотехнологичных заводах, которые существенно двигают экономику вперед».

В свою очередь, двигаться самой отрасли помогают меры поддержки предприятий реального сектора экономики. В городе их сейчас насчитывается около 20 штук, в первую очередь это субсидирование ставок по кредитам на создание важных для экономики проектов — по оценкам Ефимова, среди всех мер именно эта показывает наибольшую эффективность.

Еще одним драйвером промышленного производства заммэра назвал создание технопарков — кластеров инновационного высокотехнологичного производства. В столице это ОЭЗ «Технополис Москва», который состоит из площадок со своей спецификацией в разных частях города. «Например, в Зеленограде локализуются фармацевтический кластер, кластер фотоники и микроэлектроники. Электромобилестроение располагается в Печатниках, а в Руднево мы создали Федеральный центр беспилотных авиасистем», — сообщил Ефимов.

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Теги
Москва льготные займы промышленность Экономика Владимир Ефимов
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