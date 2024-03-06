Ефимов сообщил о планах Москвы включить 500 га в программу редевелопмента

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти планируют осуществить проработку еще около 500 га бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных участков для последующего включения в городскую программу комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, анализ указанных площадок планируется завершить в 2024 году, после чего будет сформирован каркас обновленной программы КРТ Москвы. В данный момент столичные власти в рамках проверки неэффективно используемых территорий изучают окружающие их проекты и на основе полученных данных принимают решения о комплексном развитии.

Как пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, правительство Москвы анализирует потенциал не только определенных под редевелопмент территорий, но и смежных с ними участков. «Это позволяет сохранять баланс жилой и нежилой застройки в пределах всего района, а не только в рамках разработанных проектов, — подчеркнул чиновник. — На этапе проработки каждого проекта КРТ формируются его границы, определяются технико-экономические показатели, а также проходит согласование со всеми причастными органами исполнительной власти города».

Вице-мэр Ефимов уточнил, что в общей сложности за время реализации программы редевелопмента неэффективно используемых территорий в столице специалисты обследовали уже свыше 18 тыс. га земли.

Напомним, по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.