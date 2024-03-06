Украденную у пилота «Формулы‑1» Ferrari нашли спустя 28 лет

Красную Ferrari Testarossa, украденную у австрийского гонщика «Формулы-1» Герхарда Бергера в Италии, нашли спустя 28 лет в Великобритании. Об этом сообщила полиция Лондона на своем сайте.

«Украденный Ferrari стоимостью около 350 тыс. фунтов стерлингов считался пропавшим без вести более 28 лет, прежде чем нам удалось его выследить всего за четыре дня», — заявил возглавлявший расследование констебль Майк Пилбим.

В апреле 1995 года в итальянском городе Имола прошел Гран-при Сан-Марино. Во время гонки в городе у двух гонщиков «Формулы-1» украли Ferrari. Одним из них был красный Ferrari F512M, принадлежавший Бергеру.

В январе полиция Лондона получила отчет от Ferrari, которая проводила проверку автомобиля, купленного покупателем из США через британского брокера в 2023 году. Отчет показал, что это был угнанный автомобиль. В результате расследования выяснилось, что машину отправили в Японию вскоре после кражи, а затем доставили в Великобританию в конце 2023 года.

Ferrari передали во владение лондонской полиции, чтобы предотвратить экспорт автомобиля из Великобритании. Вторую машину, пропавшую в 1995 году так и не нашли.

В апреле 2022 года неизвестный угнал автомобиль министра обороны Туниса Имада Мамиша. Он уронил ключи от своей машины после того, как припарковал ее перед кафе, расположенным в Арьяне. Их нашел прохожий и угнал машину. Расследование поручили сотрудникам управления судебной полиции.