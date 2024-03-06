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Ракова анонсировала применение роботов для эндопротезирования суставов

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Распространенные хирургические вмешательства по эндопротезированию суставов в городской клинической больнице № 13 будут проводить с применением новой роботической хирургической системы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные власти в рамках реализации масштабной программы по оснащению стационаров современным оборудованием и постоянному повышению квалификации врачей акцентируют внимание на развитии малоинвазивных высокотехнологичных операций, выполняемых с помощью робот-ассистированных систем. Так, за последние пять лет в городе в полтора раза увеличилось количество операций с использованием роботов в нейрохирургии, урологии, онкологии и других направлениях медицины. На данный момент подобный механизм с искусственным интеллектом, предназначенный для выполнения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава, установили в ГКБ № 13.

«Новый робот персонально формирует план операции на основании трехмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии, — уточнила вице-мэр. — Операции, выполненные с помощью роботической системы, отличаются исключительной точностью установки имплантатов, низким риском осложнений и обеспечивают максимально долгое и комфортное использование эндопротеза. Кроме того, благодаря малой травматичности пациенты в кратчайшие сроки могут вернуться к полноценной жизни».

В процессе операции нейросеть создает рисунок оптимальной резекции пораженных тканей. Затем робот подготавливает суставные поверхности и костные каналы для имплантации эндопротеза коленного сустава с учетом уникальных особенностей каждого организма. Создание операционного плана занимает не более 15–20 минут, а сама операция длится в среднем около 45 минут. При этом нейросети позволяют протестировать работоспособность эндопротеза непосредственно при его установке, а хирург имеет возможность внести корректировки в план операции в процессе вмешательства.

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Теги
инновации в медицине эндопротезы Москва Анастасия Ракова
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