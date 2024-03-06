Эксперты отметили высокие темпы развития промышленности Москвы

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Столица демонстрирует хороший рост по всем важным показателям, а результаты развития в 2023 году стали одними из лучших за всю современную историю города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По славам Собянина, в частности, это касается важных для города производственных показателей, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, рост которых достиг отметки 25–40%. Кроме того, продолжается рост инвестиций в недвижимость, в том числе в коммерческую, и жилищное строительство.

По оценке столичного градоначальника, в 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 трлн руб., что в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем в период с 2009 по 2011 год (2,3 трлн руб.).

Локомотивом развития экономики является обрабатывающая промышленность столицы. По итогам 2023 года, благодаря динамичному развитию высокотехнологичных производств, город поставил абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%.

Таким образом, объем отгруженных товаров промышленных предприятий города составил 10,6 трлн руб., что на 55% выше аналогичного показателя 2016 года. Это позволило увеличить долю Москвы в общем объеме валовой добавленной стоимости промышленности России за этот период с 16 до 25%.

Хорошая динамика наблюдается по многим отраслям. В 3,5 раза увеличился выпуск одежды, в 2,1 раза — электрического оборудования. На подъеме производство в таких ключевых отраслях, как фармацевтика (рост на 40,3%), автомобилестроение (рост на 40,4%), микроэлектроника (рост на 25,2%).

По мнению гендиректора ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» Дениса Иванова, правительство Москвы ведет активную работу по поддержке высокотехнологичных производств, в том числе относящихся к машиностроению и оборонно-промышленному комплексу. «К актуальным мерам поддержки относятся присвоение специальных статусов, субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и повышение квалификации работников, активная помощь в подборе кадров и взаимодействии с системой образования, обеспечение участия в национальном проекте «Производительность труда» и многие другие», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что благодаря активной помощи города одно из старейших предприятий в авиастроительной отрасли в значительной мере ускорило процессы масштабирования и технического перевооружения производства, а также осваивает перспективную продукцию и уверенно двигается к достижению амбициозных стратегических целей, поставленных перед предприятием.

Крупнейшим центром отечественной микроэлектроники является Зеленоград. Там на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» реализуется ряд важнейших проектов, включая организацию производства фотонных интегральных схем, микроэлектронных компонентов и фотошаблонов. В планах правительства Москвы — активное развитие микроэлектроники, суммарные инвестиции до 2028 года составят почти 184 млрд руб.

Основатель и генеральный директор «Некс-Т», являющегося резидентом столичной ОЭЗ «Технополис Москва», Владимир Крикушенко отметил, что поддержка столичных властей дала возможность компании нарастить объемы производства до 4 тыс. единиц продукции в месяц, расширить модельный ряд для применения в образовании, транспорте, медицине, других отраслях экономики, а также запустить в серийное производство управляющие материнское платы на отечественных процессорах в качестве компонентов.

«Благодаря развитой инфраструктуре технополиса компания получила новые площади и сейчас ведет строительство нового производства по созданию первой в России линии LCD-матриц больших диагоналей, — уточнил Крикушенко. — Выпуск новой высокотехнологичной продукции запланирован на октябрь 2024 года. Мощность нового производства составит свыше 500 тыс. единиц в год».

Глава «Некс-Т» добавил, что в компании в тесной кооперации с вузами столицы работает собственный отдел НИОКР, в котором высококвалифицированные кадры трудятся над созданием инновационных электронных устройств и компонентов. В связи с активным ростом планируется расширить количество рабочих мест и приглашать на работу московских инженеров, конструкторов, программистов и дизайнеров.

По словам директора по маркетингу и стратегии компании BFS («Банковские и финансовые системы») Георгия Миронова, в ОЭЗ «Технополис Москва» созданы все необходимые условия для эффективной и комфортной работы.

«Мы, как производитель, получаем реальную поддержку от города и государства в виде налоговых льгот, высокоразвитой инфраструктуры новых площадок, внимательного отношения коллег на всех уровнях, — подчеркнул топ-менеджер компании, запустившей собственное производство российских банкоматов в Москве. — Очень ценно, что в развитие промышленности города вовлечены заинтересованные творческие люди».

Замгендиректора по корпоративным связям и коммуникациям биотехнологической компании BIOCAD Алексей Торгов отметил, что благодаря заключенному с правительством Москвы офсетному контракту, в рамках которого предусмотрено производство лекарственных препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП, и их последующая поставка в лечебные учреждения столицы, удалось решить целый ряд комплексных задач. В частности, это касается гарантии бесперебойной поставки продукции, запуска стратегически важных производств и создания новых рабочих мест.

«При проектировании нашего высокотехнологичного производственного комплекса в Зеленограде мы изначально заложили фундамент для будущего развития предприятия, чтобы иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами не только жителей Москвы в рамках офсетного контракта, но и всей России, а значит, сделать жизненно важную терапию более доступной для пациентов», — подчеркнул Торгов.

В общей сложности производственный комплекс BIOCAD в Зеленограде в период с 2021 года выпустил 2,2 млн упаковок лекарственных средств для терапии социально значимых заболеваний. Более 50% выпущенных препаратов поставлены в медицинские учреждения столицы в рамках офсетного контракта, еще около 1 млн упаковок — в регионы страны.