Ракова сообщила о заявках девяти регионов на подключение к медсервисам ИИ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти в рамках обмена опытом по использованию технологий компьютерного зрения в медицине предоставили бесплатный доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медорганизаций всей страны. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент этой возможностью воспользовались медучреждения из девяти регионов России, которые прислали свои заявки в столичный Центр диагностики и телемедицины. Среди них Санкт-Петербург, Московская, Пензенская и Кемеровская области, республики Башкортостан, Дагестан и Чеченская, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. С помощью платформы врачи смогут получать результаты автоматического анализа лучевых исследований, которые выполняют «умные» алгоритмы.

«Такие алгоритмы размечают на изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, автоматически делают измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляют проект описания исследования», — уточнила Ракова.

Заммэра также добавила, что столичные врачи уже четыре года используют подобные технологии, которые за это время доказали свою эффективность.

Как сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, на данный момент в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике в распоряжении врачей 57 сервисов компьютерного зрения по 29 клиническим направлениям.

«Алгоритмы помогают находить на маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках признаки 37 различных заболеваний, в том числе рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса и других патологий», — уточнил эксперт.

Отметим, что на цифровой платформе можно не только оставить заявку на доступ к технологиям компьютерного зрения, но и ознакомиться с доступными сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.