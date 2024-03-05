В поселении Кленовское Новой Москвы достроили новый культурный центр
В поселении Кленовское, расположенном в Троицком АО (Новая Москва) завершили возведение здания современного культурного центра. Об этом 5 марта рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, двухэтажное здание имеет общую площадь более 3 тыс. кв. м и после своего открытия готово предоставить местным жителям широкий спектр возможностей для досуга и творчества. В его стенах обустроены зрительный зал на 275 мест с полным комплектом необходимого оборудования для сценических выступлений, включая склады для декораций и реквизита, костюмерные и артистические помещения.
Кроме того, культурный центр заявлен как место с сильной клубной атмосферой, где будут функционировать залы балета и хореографии, студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, классы вокала и специализированные мастерские. Для самых маленьких гостей предусмотрена студия раннего развития, а также предусмотрен уютный буфет для отдыха посетителей.
На открытом воздухе, на придворовой территории, создана зона для настольных игр и организована площадка для проведения массовых мероприятий городского масштаба.
Завершение строительства данного объекта культуры в Кленовском является частью глобального плана развития Троицкого и Новомосковского административных округов, подчеркнул Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий Москвы. К 2035 году предполагается возведение около 100 подобных центров, поддерживающих и развивающих культурное наследие и творческую активность на территории Новой Москвы.
Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, подчеркнул значимость создания культурных центров для укрепления социальной структуры города и стимулирования гражданской активности: «Создание уникальных объектов, подчеркивающих отличительные особенности каждого района, позволит стимулировать локальные идентичности, развивать местный патриотизм и способствовать появлению сплоченных сообществ в столице».
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