Камни раздавили грузовики и уничтожили дорогу в Перу. Видео

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В перуанской провинции Уарочири на горном серпантине огромные камни разбили несколько автомобилей. Камнепад сошел на 97-м километре Центрального шоссе в районе Сан-Матео. На кадрах, которые засняли на видеорегистратор автомобиля, видно, как первый камень раздавливает грузовик, ехавший впереди. Второй пробивает дыру в дороге. Третий падает на автомобиль, с которого велась съемка. Во время происшествия пострадавших не было, сообщили местные власти, пишет местное издание.