На обложку Playboy в Мексике поместили созданную нейросетью модель

Фото: playboy.com.mx

Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала изображение девушки, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте журнала.

На обложку поместили изображение Саманты Эверли, внешность которой сгенерирована нейросетью. Модель выглядит как молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.

Создатель Саманты завел для нее аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На него подписаны около 119 тыс. пользователей.

Playboy опубликовал интервью с Самантой. «Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, моя мечта сбылась бы», — написано от имени девушки.

В марте 2023 года Vogue Singapore представил три обложки своего номера, на каждую из которых поместили портрет женщины, сгенерированный искусственным интеллектом. Изображения, объединенные темой «Корни», журнал создал в сотрудничестве с художником и креативным директором контент-агентства We Create Films Варуном Гуптой.

Девушек на обложках журнала назвали Адхья, Фэй и Мелур. По замыслу авторов, они отражали наследие разных диаспор Юго-Восточной Азии, «отдавая дань уважения традициям и инновациям». Все девушки были облачены в цифровую одежду из дизайнерских коллекций одежды 2023 года.