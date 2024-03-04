На обложку Playboy в Мексике поместили созданную нейросетью модель
Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала изображение девушки, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте журнала.
На обложку поместили изображение Саманты Эверли, внешность которой сгенерирована нейросетью. Модель выглядит как молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.
Создатель Саманты завел для нее аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На него подписаны около 119 тыс. пользователей.
Playboy опубликовал интервью с Самантой. «Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, моя мечта сбылась бы», — написано от имени девушки.
В марте 2023 года Vogue Singapore представил три обложки своего номера, на каждую из которых поместили портрет женщины, сгенерированный искусственным интеллектом. Изображения, объединенные темой «Корни», журнал создал в сотрудничестве с художником и креативным директором контент-агентства We Create Films Варуном Гуптой.
Девушек на обложках журнала назвали Адхья, Фэй и Мелур. По замыслу авторов, они отражали наследие разных диаспор Юго-Восточной Азии, «отдавая дань уважения традициям и инновациям». Все девушки были облачены в цифровую одежду из дизайнерских коллекций одежды 2023 года.
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