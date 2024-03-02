Умерла дизайнер и икона моды Айрис Апфель

Дизайнер текстиля и интерьеров и американская икона моды Айрис Апфель, умерла в возрасте 102 лет, сообщил The New York Times ее представитель Стю Лозер.

Апфель умерла в пятницу 1 марта в ее дом в Палм-Бич, штат Флорида.

Айрис родилась 29 августа 1921 года в районе Куинс в Нью-Йорке в семье Сэмюэля Баррела, владевшего магазином стекла и зеркал, и Сэди, уроженке России, управлявшей бутиком по продаже модных аксессуаров. Айрис училась в Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств, и в Университете Висконсина, где изучала искусство.

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, специалиста по рекламе. Вместе они прожили 67 лет, детей у них не было. Карл Апфель умер в 2015 году в возрасте 100 лет.

Карл и Айрис вдвоем основали текстильную компанию под названием Old World Weavers, которая специализировалась на воссоздании старинных тканей. У компании были контракты с Белым домом, в том числе с девятью президентами США — Гарри Труменом, Дэвидом Эйзенхауэром, Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером, Рональдом Рейганом и Биллом Клинтоном.

Айрис также была известна своим экстравагантным стилем в одежде — большие круглые очки, крупные бусы, яркие ткани. В 2005 году Институт костюма Метрополитена решил сделать ее гардероб центральным элементом выставки под названием Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection. На выставке были представлены 82 элемента одежды и 300 аксессуаров. «Я одеваюсь не для того, чтобы на меня смотрели, а для себя. Когда ты выглядишь не так, как остальные, рассуждать, как остальные, тебе тоже не нужно», — говорила Апфель.

Она также стала одной из немногих моделей современности, которая подписала контракт с модельным агентством в 97 лет.