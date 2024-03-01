В центре Москвы открылась выставка к первой годовщине полного запуска БКЛ

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Ровно год назад, 1 марта 2023 года, в Москве было запущено движение по полному ходу Большой кольцевой линии метро. К первой годовщине этого события в центре столицы, на Чистопрудном бульваре, открылась выставка достижений столичного метростроения под названием «Год с БКЛ». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Большая кольцевая линия — это не только самое длинное метрокольцо в мире, но и яркий пример качественного преобразования транспортной сети мегаполиса», — отметил вице-мэр на торжественном открытии выставки. Он также подчеркнул важность улучшения транспортной доступности для миллионов москвичей и создания комфортных условий для работы и жизни в городе.

Экспозиция демонстрирует историю строительства линии, интерьеры и архитектурные особенности станций. Генеральным партнером выставки выступает инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — ключевой проектировщик и подрядчик строительства столичного метрополитена. Гендиректор холдинга Юрий Кравцов выразил гордость за участие в проекте, который, по его словам, стал главным событием российского метростроения в XXI веке: «Пассажиры столичного метрополитена уже привыкли ежедневно пользоваться станциями БКЛ, каждая из которых уникальна своим обликом. Чтобы широкая публика узнала интересные факты о Большом кольце, организовали фотовыставку в центре столицы».

Выставка продлится до 15 марта и станет возможностью для широкой публики узнать о БКЛ больше. Напомним, что линия БКЛ превышает 70 км в длину и существенно улучшила транспортное обслуживание города, став доступной для 320 тыс. его жителей.

Посетители выставки смогут оценить не только технические достижения и объемы строительных работ, но и креативный подход к дизайну станций, шесть из которых были спроектированы в результате международных архитектурных конкурсов.